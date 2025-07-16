Пентагон: ВВС США при помощи DOGE сократили расходы на $10 млрд

Глава Пентагона Пит Хегсет также добавил, что это было сделано за минувшие полгода в рамках проверки 50 проектов и более 500 оборонных контрактов

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американские ВВС при помощи специалистов ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) сократили нерациональные расходы на общую сумму $10 млрд. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Рад объявить, что министр ВВС Трой Мейнк совместно с DOGE смог сократить расходы на $10 млрд", - сообщил он в X видео.

Глава Пентагона также добавил, что это было сделано за минувшие полгода в рамках проверки 50 проектов и более 500 оборонных контрактов.

Ранее работу DOGE курировал Илон Маск. Однако в конце мая миллиардер объявил об уходе с госслужбы. 5 июня между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка в соцсетях. Маск раскритиковал экономическую политику президента, а Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал DOGE.