Все стороны обязались прекратить военную эскалацию и нападения на посты сил безопасности

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел переходного правительства Сирии объявило о достижении нового соглашения о прекращении огня в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции на юге страны.

"В Эс-Сувейде прекращен огонь в соответствии с достигнутым соглашением с шейхами друзской общины, в городе развернуты контрольно-пропускные пункты", - говорится в переданном агентством SANA заявлении ведомства. В нем указывается, что все стороны обязались прекратить военную эскалацию и нападения на посты сил безопасности.

"С целью контроля за соблюдением режима прекращения огня создан комитет по мониторингу, состоящий из представителей сирийского государства и старейшин друзской общины, - сообщается в тексте. - Кроме того, для повышения безопасности и обеспечения защиты граждан будет произведен набор в провинциальные органы внутренних дел персонала из жителей Эс-Сувейды".

Стороны договорились согласовать механизм, регулирующий процесс сдачи властям вооружений "с учетом социальных и исторических особенностей провинции Эс-Сувейда". Будет создан также совместный комитет по установлению фактов правонарушений, расследованию совершенных преступлений в отношении гражданского населения и выплаты компенсации пострадавшим.

Духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбуа приветствовал соглашение о полном прекращении военных действий. "Мы связались с правительством в Дамаске и подтвердили приверженность национальному суверенитету, - сообщил шейх в социальной сети X. - Работа госучреждений будет восстановлена во всех районах Эс-Сувейды в соответствии с сирийскими законами и нормативными актами".

15 июля в Эс-Сувейде был введен комендантский час, войска МВД и Минобороны переходного правительства провели операцию по зачистке центральной части города и выбили оттуда отряды местных сил самообороны. Позднее было объявлено о перемирии, и друзские бойцы согласились передать оружие властям. Однако к концу дня соглашение было нарушено, и в городе возобновились бои. Против нормализации отношений с Дамаском выступили сторонники радикального шейха Хикмета аль-Хаджари, который призвал к неповиновению властями.