Трамп разочаровался в некоторых сторонниках из-за разногласий по делу Эпштейна

У американского лидера поинтересовались, как он относится к своим сторонникам, которые не разделяют его позицию по делу обвиненного в растлении малолетних и покончившего с собой Джеффри Эпштейна

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял веру в некоторых своих сторонников из-за разногласий по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

У американского лидера поинтересовались, как он относится к своим сторонникам, которые не разделяют его позицию по делу обвиненного в растлении малолетних и покончившего с собой Эпштейна. "Я потерял веру в определенных людей, потому что их одурачили демократы", - заявил Трамп. При этом он в очередной раз возложил на своих политических оппонентов из Демократической партии ответственность за фабрикацию версии о существовании дополнительных документов по делу Эпштейна.

"Это мистификация демократов. А некоторые глупые республиканцы угодили к ним в ловушку", - продолжил Трамп, отметив, что "демократы ни на что не годятся". По словам президента, американские СМИ, "вместо того, чтобы говорить о достижениях" действующей администрации "тратят время на этого парня [Эпштейна], у которого, очевидно, были проблемы".

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Недовольство сторонников Трампа

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу американской администрации обнародовать все материалы по делу Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.