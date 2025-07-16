Это был первый ракетный обстрел еврейского государства со стороны Йемена с 10 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, которая была успешно перехвачена.

Из-за ракетной опасности в ряде районов страны, в частности в пустыне Негев и в окрестностях Мертвого моря, прозвучали сирены воздушной тревоги. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Это был первый ракетный обстрел Израиля со стороны Йемена с 10 июля. Тогда также сообщалось об одной ракете, которая была перехвачена.