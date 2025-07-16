Мяч находится на стороне исламской республики, указала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что инициатива о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе будет исходить от Тегерана. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мяч на их стороне, и он (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) ожидает, что они (Иран - прим. ТАСС) начнут переговоры, так как это в их интересах", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Представители Ирана и США с апреля по май провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Шестой раунд переговоров между делегациями двух стран был запланирован на 15 июня. Переговорный процесс был заморожен из-за начала 13 июня военной операции Израиля против исламской республики и последовавших американских ударов по иранским ядерным объектам. Перемирие между Ираном и Израилем было установлено 24 июня.

Иранские власти отмечали, что никогда не отказывались от переговоров, но подчеркивали необходимость получения от США гарантий неповторения агрессии. Как сообщил 15 июля официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Тегеран и Вашингтон пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерному досье.