В городе ранее начали демонтировать памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса "Холм Славы"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военных. Соответствующее предложение опубликовано в его Telegram-канале.

"Холма Славы" советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников", - написал он.

Ранее власти Львова начали демонтировать памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса "Холм Славы". В январе исполнительный комитет горсовета Львова разрешил перенести комплекс, а также провести эксгумацию останков советских воинов, в том числе разведчика Николая Кузнецова, с дальнейшим перезахоронением.

В Москве назвали эксгумацию захоронений "свидетельством античеловеческой сущности киевского режима".

Николай Кузнецов - советский разведчик-нелегал, в годы Великой Отечественной войны работал в тылу врага. Под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции он вел разведывательную деятельность в Ровно. В марте 1944 года погиб в бою с бандеровцами. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его прах был захоронен на "Холме Славы" во Львове в июле 1960 года.