Как отметила лидер фракции Марин Ле Пен, партия не согласна с планом правительства страны по снижению государственных расходов

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Парламентская фракция французской правой партии "Национальное объединение" готова поддержать резолюцию о недоверии правительству республики. Об этом заявила лидер фракции Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

"В текущей ситуации "Национальное объединение" не может не поддержать резолюцию о недоверии этому правительству", - отметила она.

По ее словам, партия не согласна с планом кабмина по снижению государственных расходов, который не предполагает, в частности, снижения затрат на прием мигрантов, за что выступает "Нацобъединение". "Премьер-министру Франсуа Байру пришлось бы практически полностью изменить основные положения этого проекта, (чтобы избежать вотума недоверия - прим. ТАСС). Я в это слабо верю", - подчеркнула Ле Пен.

В то же время она выразила надежду на то, что "премьер-министр поймет, что предложенные им меры неприемлемы для французов".

Ранее Байру представил план по сокращению государственных расходов, призванный снизить дефицит бюджета и уровень госдолга, который уже достиг 3,3 трлн евро, что составляет порядка 114% ВВП страны. В общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить 43,8 млрд евро в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета уровнем 4,6% ВВП - в 2024 году этот показатель составил 5,8%. Байру отметил, что изначально планировал сократить расходы на 40 млрд евро, однако пришлось поднять планку из-за желания увеличить расходы на оборону, которые в 2026 году возрастут на 3,5 млрд евро по сравнению с изначальным планом - данная статья расходов будет неприкосновенна и урезать ее не планируется.

Партия "Национальное объединение" располагает крупнейшей однопартийной фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента), насчитывающей 123 из 577 мест, и может оказать решающее влияние на голосование по вопросу о доверии правительству. Тем не менее, исходящие от партии инициативы часто блокируются партиями, входящими в левую коалицию "Новый народный фронт", которая по итогам внеочередных выборов летом 2024 года получила большинство мест в Нацсобрании, поэтому отставка правительства с большей вероятностью может произойти, если вотум будет инициирован левыми политиками.