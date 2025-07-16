На Украине признали депортацией выселение украинцев из Польши после войны

В Верховной раде отметили, что "депортации проводились с грубым нарушением прав человека - применением террора, репрессий, конфискаций"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными украинцев, которые были выселены с территории Польши в 1944-1951 годах. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

"Речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики. Принят в целом законопроект №2038, официально признающий таких граждан Украины депортированными лицами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "депортации проводились с грубым нарушением прав человека - применением террора, репрессий, конфискаций. Помимо признания статуса депортированных и гарантий государственной поддержки пострадавшим или их потомкам Украина также берет на себя обязанность чтить память об этих депортациях, осуществленных коммунистическим режимами Польши и СССР".

Речь идет о так называемых Люблинских соглашениях - договорах, заключенных Польским комитетом национального освобождения с правительствами Белорусской, Украинской и Литовской ССР. По разным данным, за несколько лет из Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, из СССР в Польшу переселили около 1,1 млн человек.