В резолюции Турецкой Республике говорится о поддержке сирийского народа

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Парламент Турции принял резолюцию, в которой решительно судил атаки Израиля на Сирию и заявил о поддержке сирийского народа.

"Мы самым решительным образом осуждаем подлые нападения Израиля на Сирию, в том числе на Дамаск. Мы вновь заявляем о поддержке сирийского народа", - говорится в документе.

"Израиль, попирая Устав ООН, нормы и принципы международного права, открыто нарушает территориальную целостность Сирии. Его новая агрессия направлена на то, чтобы отвлечь внимание от геноцида, который он совершает против палестинского народа, на дестабилизацию Сирии и всего региона. Молчание международного сообщества поощряют эту беззаконную и безрассудную агрессию Израиля", - отмечается в документе.

Ранее в среду израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов.