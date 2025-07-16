Участники группы также согласились "немедленно пересмотреть все государственные контракты, чтобы предотвратить поддержку израильской оккупации палестинской территории"

МЕХИКО, 17 июля. /ТАСС/. Входящие в Гаагскую группу страны договорились не передавать оружие и военную технику Израилю, запретить заход израильских кораблей, которые могут перевозить оружие, в свои порты. Об этом говорится в заявлении объединения по итогам состоявшейся 15-16 июля чрезвычайной конференции по Газе в Боготе.

"Запретить предоставление или передачу оружия, боеприпасов, военной техники, топлива для военных нужд и товаров двойного назначения в Израиль, чтобы гарантировать, что наша промышленность не способствует совершению геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и других нарушений международного права". - отмечается в документе, опубликованном колумбийским МИД.

Страны Гаагской группы также взяли на себя обязательства "запретить заход, стоянку и обслуживание судов в любом порту, <…> когда существует риск, что судно перевозит оружие, боеприпасы, военную технику, топливо для военных нужд или товары двойного назначения в Израиль". Запрет касается также перевозки товаров военного назначения в интересах Израиля на судах под флагами стран - членов объединения.

Участники Гаагской группы согласились "немедленно пересмотреть все государственные контракты, чтобы предотвратить поддержку израильской оккупации палестинской территории <…> и убедиться, что наши органы власти, граждане и компании не будут содействовать, прямо или косвенно, поддержанию незаконного присутствия Израиля на оккупированной территории".

Гаагская группа также призвала все государства - члены ООН "обеспечить исполнение принятых обязательств и продвигать механизмы сотрудничества между всеми сторонами".

В заявлении также подчеркивается необходимость проведения независимых расследований возможных преступлений и обеспечения универсальной юрисдикции. Участники подчеркнули важность соблюдения норм международного права и Устава ООН, призвав все государства выполнять соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и заключения Международного суда ООН.

Чрезвычайная конференция по Газе

Чрезвычайная конференция по Газе на министерском уровне прошла в Боготе 15-16 июля. Ее организаторами выступили председательствующие в Гаагской группе Колумбия и ЮАР. Учредителями созданной в январе коалиции стран, выступающих в поддержку Палестины, стали Белиз, Боливия, Гондурас, Колумбия, Куба, Малайзия, Намибия, Сенегал и ЮАР.

Подписи под итоговым заявлением поставили не только входящие в Гаагскую группу страны, но также несколько других стран. Документ подписали представители Боливии, Кубы, Колумбии, Индонезии, Ирака, Ливии, Малайзии, Намибии, Никарагуа, Омана, Сент-Винсента и Гренадин, а также ЮАР.