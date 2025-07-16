Новая разработка "станет одной из самых передовых систем, когда-либо созданных Великобританией", говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Великобритания и ФРГ разработают новые ракеты с дальностью полета более 2 тыс. км в следующем десятилетии. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном в преддверии визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Лондон 17 июля.

"Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новых возможностей для высокоточного удара в течение следующего десятилетия. Быстрая разработка обеспечит безопасность британского населения и укрепит сдерживающий потенциал НАТО, а также укрепит оборонный сектор Великобритании и Европы за счет значительных промышленных инвестиций. Дальность действия новой разработки составит более 2 тыс. км, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо созданных Великобританией", - сказано в тексте.

Отмечается, что кульминацией визита Мерца станет подписание двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве. Документ будет охватывать вопросы безопасности, экономики, миграции и инфраструктуры. Он станет развитием соглашения об углубленном оборонном партнерстве, подписанного в Лондоне 23 октября 2024 года.

Как указали в канцелярии на Даунинг-стрит, 10, Великобритания и Германия начнут проводить общие рекламные кампании для экспорта вооружения совместного производства, включая бронемашины Boxer и истребители Eurofighter Typhoon. Также было объявлено о том, что германская компания Stark Defense, специализирующаяся на производстве беспилотников, откроет свой первый завод за пределами ФРГ. Предприятие будет располагаться городе Суиндон на юго-западе Англии.

Кроме того, стороны укрепят сотрудничество по борьбе с незаконной миграцией. В офисе Стармера подчеркнули, что к концу года власти ФРГ намерены сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию.