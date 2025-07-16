Министры от ШАС сложат полномочия и покинут кабмин, но их фракция, имеющая 11 мандатов в 120-местном парламенте, продолжит работу в законодательном собрании и его комиссиях

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Израильская партия ШАС, представляющая интересы ортодоксальных иудеев-сефардов, приняла решение о выходе из правительства в свете споров об обязательном армейском призыве для учащихся религиозных школ.

Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, министры от ШАС сложат полномочия и покинут правительство, но их фракция, имеющая 11 мандатов в 120-местном Кнессете (парламент), продолжит работу в законодательном собрании и его комиссиях, а ее депутаты не будут пытаться развалить парламентскую коалицию и не станут пока поддерживать вотумы недоверия текущему кабмину. Это решение было принято Советом мудрецов Торы ШАС 16 июля.

До этого 14 июля о выходе из коалиции объявили две другие ультрарелигиозные партии, представляющие ашкеназские направления ортодоксального иудаизма - "Дегель ха-Тора" ("Знамя Торы") и "Агудат Исраэль" ("Союз Израиля"). Вместе они образуют в нынешнем созыве Кнессета блок "Яхадут ха-Тора" ("Объединенный иудаизм Торы") и в общей сложности имеют 7 депутатских мандатов.

Поводом для этих действий ортодоксальных фракций стало их недовольство из-за промедления с принятием обещанного им партнерами по коалиции законопроекта об освобождении от обязательной службы в армии учащихся ешив - иудейских религиозных школ. До сих пор молодые ортодоксы фактически были освобождены от воинской повинности, их партии хотят закрепить это освобождение на законодательном уровне, а светская часть израильского общества требует в условиях ведущихся непрерывно боевых действий в обязательном порядке призывать ортодоксов в ряды войск.

Нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года по итогам парламентских выборов в ноябре того же года. Коалиция создана вокруг правой партии "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху. Она получила 32 из 120 мест в Кнессете и образовала самую крупную фракцию в парламенте, а Нетаньяху на правах ее лидера получил от президента страны Ицхака Герцога мандат на формирование правительства.

В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. В общей сложности коалиция до сих пор контролировала 67 из 120 мест в Кнессете. С выходом из ее состава трех ортодоксальных фракций она фактически утрачивает парламентское большинство, что может в будущем затруднить голосование по новым законопроектам, однако речи о роспуске парламента на данный момент не идет, поскольку ШАС пока не намерена поддерживать левую оппозицию и ее вотумы недоверия кабмину Нетаньяху.