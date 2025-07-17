Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека отметил, что лишение гражданства митрополита Онуфрия - это "дополнительная попытка давления на церковь"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подаваемые в Организацию Объединенных Наций жалобы на гонения против Украинской православной церкви (УПЦ) не остаются без реакции, однако Киев продолжает притеснения религиозных деятелей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал юрист, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее правозащитник направил жалобу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу притеснений УПЦ и лишения гражданства ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).

"Когда был лишен гражданства глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, я решил, что направлю соответствующую жалобу, относительно лишения его гражданства. Увы, несмотря на наши многочисленные обращения и мероприятия, в которых мы с коллегами участвуем, притеснения остаются, и я вижу, что (власти Украины - прим. ТАСС) отступать не собираются, хотя о гонениях на церковь говорят уже в том числе и даже наши геополитические противники и указывают на недопустимость преследования священнослужителей. Но все продолжает происходить, поэтому жалоба получилась такая достаточно расширенной - я не стал делать поверхностно и отдельно написал большую часть на тему различных преступлений (украинской власти в отношении УПЦ - прим. ТАСС), надеясь на то, что, возможно, соответствующая реакция со стороны Организации Объединенных Наций все-таки будет. Да и реакция на наши обращения все равно есть", - сказал он.

Юрист отметил, что без обращений было бы значительно хуже. "Я вижу, что периодически бывают ситуации, когда непосредственные реакции на обращения отсутствуют и кажется, что они нас не слушают. Но они слушают. Если бы мы вообще ничего не предпринимали со своей стороны, было бы намного хуже, к сожалению, - это то, что я могу прогнозировать как участник всего этого процесса", - подчеркнул он.

Мельников назвал лишение гражданства распространенной мерой давления на духовенство со стороны украинских властей. "Это не первый раз, когда священнослужителя лишают гражданства, до этого уже лишали и не раз. В общей сложности, по моей только информации, порядка двадцати священников и епископов как минимум уже лишены гражданства на данный момент. Лишение же гражданства митрополита Онуфрия - это дополнительная попытка давления на церковь", - добавил он.

"А защищать наших братьев по вере в этом вопросе надо несмотря ни на что", - заключил собеседник агентства.