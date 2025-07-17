Из них 30 стали жертвами давки и ударов по пунктам распределения гуманитарной помощи

ДУБАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Более 90 палестинцев погибли за сутки в секторе Газа в результате действий армии Израиля, а также в давке у одного из пунктов раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их информации, по меньшей мере 93 палестинца были убиты в Газе за последние сутки, при этом 30 из них стали жертвами давки и ударов по пунктам распределения гуманитарной помощи. Число погибших продолжает расти на фоне непрекращающихся израильских атак. Армия продолжала бомбардировки сектора Газа всю ночь, и за последние часы появились новости о двух смертоносных нападениях, указывает Al Jazeera. Как сообщается, четыре человека стали жертвами удара израильской армии по школе в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора, а три человека погибли в результате удара по жилому дому в городе Газа, расположенном на севере анклава.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.