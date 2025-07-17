По словам Густаво Петро, действующие в стране компании Glencore и Drummond поставляют еврейскому государству 60% необходимого стране объема угля

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро обвинил часть сотрудников своей администрации в предательстве из-за того, что Израиль продолжает получать уголь из этой страны, несмотря на изданный главой государства указ с запретом.

"В этом дворце [МИД] меня предали, потому что я сказал, что больше ни одна тонна угля не будет направлена на убийство палестинских детей, но в этом министерстве, при моем правительстве, придумали, как сделать указ президента недействительным", - сказал он в ходе выступления на чрезвычайной конференции по Газе, которая прошла в Боготе 15-16 июля.

По словам Петро, действующие в стране компании Glencore и Drummond поставляют Израилю 60% необходимого стране объема угля. "Я дал указание главе МИД незамедлительно изменить указ", - заявил глава государства.

Президент Колумбии также признал, что страна продолжает получать вооружение израильского производства. "Израильское оружие не может поставляться сюда, но оно продолжает приходить. Министр обороны нашего правительства должен быть призван к ответу в связи с этим", - сказал он.

Петро подписал указ о приостановке поставок угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа в августе 2024 года.