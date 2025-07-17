Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир отметила, что у властей страны есть достаточная общественная поддержка, чтобы возобновить переговоры

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Исландии обладают достаточной общественной поддержкой, чтобы возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир в интервью европейскому изданию Politico.

"Я бы сказала, что общественность поддерживает возобновление переговоров [о вступлении в ЕС]", - сказала она накануне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну. Гуннарсдоуттир добавила, что возобновление переговоров "жизненно важно с точки зрения геополитической ситуации" и что Исландия продвинулась "довольно далеко в переговорном процессе" с 2013 года.

Помимо этого, глава МИД отметила, что "доверяет нации и народу Исландии" и надеется, что "люди проголосуют за". При этом она подчеркнула, что хотела бы "ускорить процесс", однако четко понимает, что такие "чувствительные и эмоциональные" темы, как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика, будут "камнем преткновения" на переговорах.

Фон дер Ляйен 17 июля проведет встречу с премьер-министром Исландии Криструной Фростадоуттир и посетит авиабазу Кеблавик.

Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. Страна более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. Согласно опросу компании Prósent, 58% исландцев поддерживают возобновление переговорного процесса с ЕС, за членство в сообществе выступают только 45%, против вступления высказались 35%.