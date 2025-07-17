Депутат Рады Разумков пожаловался на пробки в Киеве из-за работы ТЦК

Политик выразил непонимание способа работы сотрудников военкоматов на дороге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков пожаловался на пробки в Киеве из-за блокпоста работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

"Я вот сегодня еду на работу, стоит блокпост [ТЦК]. Поставили, перекрыли половину дороги, перекрыли на Борщаговке и стоят. И по одной машине вылавливают, а пробка есть, пробка собралась. Зачем вы это делаете? В чем логика?", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Также политик выразил непонимание способа работы сотрудников ТЦК на дороге. "Ну лотерея, угадал, не угадал. <…> Вы же ничего не решили, но создали проблему и создали негативный имидж", - подытожил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.