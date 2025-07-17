По словам главы МИД Турции, от еврейского государства исходит угроза региону

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Агрессивные действия Израиля показывают, что он не хочет мира и стабильности, и от него исходит угроза региону. Об этом заявил в ООН глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Атаки Израиля углубляют линии этнического разлома в регионе. Всем нам должно быть ясно, что Израиль не хочет мира, ему не нужна стабильность, - приводит высказывания министра газета Star. - Израиль пытается реализовать свою стратегию агрессии не только в Палестине, но и в Ливане, Сирии и Иране".

Он заявил о важности признания законных прав палестинского народа и создания независимого палестинского государства как основы для обеспечения мира на Ближнем Востоке. "Мы будем продолжать работать над международным признанием государства Палестина", - подчеркнул глава турецкого МИД.

По его мнению, Совбез ООН "подвел не только жителей Газы", отошел от ценностей и принципов, на которых основана сама ООН. "Кризис в Газе вышел за рамки чрезвычайной гуманитарной ситуации. Это глубокое испытание нашей коллективной человечности. Либо мы выдержим этот экзамен вместе, либо вместе потерпим поражение. То, что необходимо сделать, предельно ясно - остановить военную машину Израиля, положить конец безнаказанности, обеспечить немедленное и прочное прекращение огня, беспрепятственную гуманитарная помощь, а также проявить приверженность двухгосударственному решению", - заявил Фидан.