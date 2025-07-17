Трамп заявил о прекращении финансирования высокоскоростной ж/д в Калифорнии

По словам президента США, проект оказался чрезмерно дорогим и сильно зарегулированным

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении федерального финансирования проекта калифорнийской высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, инициированного в 2008 году тогдашним губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, раскритиковав растущие сметы и затянувшиеся сроки реализации.

"Платящим налоги трудолюбивым гражданам США я с радостью объявляю, что официально освобождаю всех от финансирования этого катастрофически завышенного по цене калифорнийского "высокоскоростного поезда в никуда". <...> Железной дороги, которую нам обещали, до сих пор нет и не будет. Этот проект оказался чрезмерно дорогим, сильно зарегулированным, и он до сих пор не реализован. Благодаря министру транспорта США Шону Даффи ни единого цента федеральных долларов больше не пойдет на эту аферу", - написал Трамп в X.

Ранее администрация Трампа неоднократно заявляла о намерении пересмотреть решения президентов Барака Обамы и Джо Байдена о выделении $4 млрд на строительство железной дороги. В июне Минтранс США опубликовал отчет, который подверг ход реализации проекта жесткой критике за "несоблюдение сроков, перерасход бюджета и завышение прогнозируемого пассажиропотока". Ведомство указало, что завершение первого участка железной дороги между городами Бейкерсфилд и Мерсед в обозначенный срок до 2033 года маловероятно, при том что соблюдение графика является одним из основных условий федерального софинансирования.

Изначально проект строительства самой быстрой высокоскоростной железной дороги в США, которая должна связать между собой Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие города Калифорнии, был утвержден на голосовании жителей штата в 2008 году. Голосование, инициированное Арнольдом Шварценеггером, предполагало утверждение проекта и источников его финансирования на уровне штата за счет облигаций. Изначальная стоимость первой фазы проекта от Сан-Франциско до хаба в Анахайме длиной 795 км составляла $33 млрд, завершить ее рассчитывали в 2020-е годы. Однако теперь проектная стоимость возросла до $128 млрд, министр транспорта Даффи заявил, что смета может вырасти до $135 млрд.

Сейчас бюджет штата финансирует порядка 75% расходов на реализацию проекта, руководство стройки сосредоточено на том, чтобы к 2033 году открыть первый участок длиной в 192 км между городами Бейкерсфилд и Мерсед. На данный момент уже сооружено порядка 50 объектов инфраструктуры, включая мосты и путепроводы. При этом общая протяженность всей железнодорожной сети, согласно проекту, должна составить 1 249 км. Поезда на этой железной дороге, согласно проекту, должны преодолевать расстояния со скоростью свыше 350 км/ч.

Нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал решение Трампа, назвал его "подарком Китаю" и заявил о том, что намерен оспаривать прекращение федерального финансирования в судебном порядке.