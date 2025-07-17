По информации телеканала, реорганизация затронула в том числе те подразделения, штат которых ранее не планировалось сокращать

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Массовые увольнения в Государственном департаменте привели к хаосу и сбоям в работе некоторых подразделений ведомства. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в ведомстве.

По их словам, увольнения стали неожиданностью для ряда сотрудников, поскольку они затронули в том числе те подразделения, штат которых ранее не планировалось сокращать. Источники телеканала также отмечают плохую организацию процесса увольнения. Так, некоторые руководители отделов не получили списки увольняемых работников своих подразделений, и им пришлось лично выяснять эту информацию. Кроме того, многие служащие, находящиеся в командировке, столкнулись с трудностями из-за блокировки служебной электронной почты после неожиданного увольнения.

Как отмечают действующие и бывшие чиновники внешнеполитического ведомства США, значительное сокращение штата сотрудников и полное упразднение нескольких ключевых отделов создают серьезные риски для национальной безопасности страны. Собеседники CBS News отмечают, что решения об увольнении многих работников были недостаточно обоснованными и обдуманными. Такая ситуация может нанести ущерб отношениям США с зарубежными партнерами и снизить эффективность работы диппредставительств страны, утверждают они.

11 июля агентство Associated Press сообщило о том, что Госдепартамент начал массовые увольнения, предполагающие сокращение 1,3 тыс. сотрудников. Они стали частью плана госсекретаря Марко Рубио по реорганизации ведомства с целью финансовой экономии и внесения идеологических корректировок.

Как объявил в конце апреля Рубио, нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом проведет "всеобъемлющую реорганизацию" Госдепартамента прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате внешнеполитического ведомства под сокращение попадет около 15% штата (примерно 3,4 тыс. сотрудников).