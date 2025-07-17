Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич добавил, что идет "тесное сотрудничество с немецкой стороной в вопросе переброски" американских ЗРК на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе заявил, что получил приказ о переброске зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину "как можно быстрее".

"Приказ, который я получил, заключается в доставке [ЗРК Patriot на Украину] как можно быстрее", - сказал он, выступая на конференции в Висбадене в Германии. Его слова приводит агентство Reuters.

Военачальник добавил, что идет "тесное сотрудничество с немецкой стороной в вопросе переброски" американских ЗРК на Украину.

14 июля президент США сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.