Депутаты не могут вести трансляцию из зала и публиковать сообщения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Интернет и мобильную связь отключили в Верховной раде Украины во время выступления Владимира Зеленского, депутаты не могут вести трансляцию из зала и публиковать сообщения. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Эти кадры снова решили на выступлении [Зеленского] заглушить связь и интернет в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Спустя несколько минут после сообщения Железняка трансляция, которую вел из зала украинского парламента другой депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), резко оборвалась и перестала прогружаться. "Сейчас перебои в трансляции, сами понимаете, почему", - написал Гончаренко в комментариях под своим эфиром.

В четверг в Раде ожидается назначение нового премьер-министра Украины, им станет первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее кандидатуру ранее предложил Зеленский. После голосования за премьера Свириденко должна представить кандидатуры других министров в правительстве, кроме глав Минобороны и МИД. Уже известно, что новым министром обороны вместо Рустема Умерова станет Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранит за собой пост министра иностранных дел. Кандидатуры этих министров должен внести в Раду Зеленский.