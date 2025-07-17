AP: США изучают перечень запрашиваемых Украиной вооружений

По данным агентства, среди запрашиваемых систем значатся системы ПВО, включая ракеты Patriot и комплекты лазерного наведения APKWS, дальнобойные ракеты ATACMS

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американские официальные лица еще изучают список запрашиваемых Украиной вооружений. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, представители администрации президента США Дональда Трампа анализируют украинские запросы на военное оборудование, чтобы определить, что может быть наиболее быстро заменено после достижения соглашения о поставках Европой оборонительных боеприпасов из существующих запасов. Как отмечается в публикации, источники агентства подчеркнули, что запросы Украины на военное оборудование "в целом остаются теми же".

Согласно информации AP, среди запрашиваемых систем значатся системы ПВО, включая ракеты Patriot и комплекты лазерного наведения APKWS, дальнобойные ракеты ATACMS, ПВО средней дальности NASAMS, а также различная артиллерия. Уточняется, что в рамках предварительного соглашения, достигнутого Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник, "члены НАТО отправят оружие на миллиарды долларов, а затем закупят для себя замену у Соединенных Штатов". Агентство отмечает, что при этом производство ракет Patriot может занять до пяти лет.

Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.

По словам Рютте, первыми странами, согласившимися внести свой вклад в закупки американского оружия, стали Дания, Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Великобритания и Канада.