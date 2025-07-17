Эксперт Орсини: Трамп не даст Украине ракеты большой дальности

Политический аналитик считает, что президент США не верит в победу Киева

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не станет передавать Украине ракеты большой дальности, поскольку считает невозможной победу Киева в конфликте с Россией. Как отмечает итальянский эксперт, политический аналитик, профессор Алессандро Орсини, несмотря на противоречивость сигналов со стороны американского лидера, уже сейчас можно спрогнозировать его возможную стратегию в отношении конфликта на Украине.

"Трампа обескураживает большое количество объективных факторов", - отмечает эксперт в своей колонке для газеты Il Fatto Quotidiano. По его словам, "у Европы нет оружия, которое она могла бы предоставить Украине", а "[экс-президент США Джо] Байден опустошил американские склады".

Орсини также указал на "нехватку ракет-перехватчиков у Израиля". Поддержанное странами НАТО и провалившееся контрнаступление Украины летом 2023 года, продолжил профессор, обернулось рядом последствий, включая ослабление Украины, истощение европейских и американских складов и укрепление позиций России.

По словам Орсини, основная причина, по которой ЕС не может быть жестким с Трампом в вопросе пошлин - это конфликт на Украине. "Три года боевых действий оставили Европейский союз с минимально необходимыми средствами для самообороны. Европейские правительства больше не могут передавать Украине новые системы противовоздушной обороны. ЕС поклялся победить в войне с Россией, не располагая для этого необходимыми ресурсами. Разве избыточная самоуверенность и высокомерие не являются ошибкой? <...> Трамп никогда не будет вести войну, которую не может выиграть", - указывает автор.

15 июля газета The Washington Post сообщала, что Трамп может дать Украине разрешение на использование 18 имеющихся у нее баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России, однако позже американский лидер опроверг эту информацию. Позднее Владимир Зеленский заявил, что "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия.