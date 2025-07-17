Депутат Гончаренко поссорился с Зеленским из-за демобилизации

Политик заявил, что против него могут ввести санкции или он может оказаться под арестом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поссорился в стенах Верховной рады с Владимиром Зеленским.

В частности, отмечает издание "Страна", депутат поинтересовался у кандидата на должность премьер-министра Юлии Свириденко, когда будет объявлена демобилизация для военнослужащих. Однако на его вопрос ответил Зеленский, который заявил, что солдаты "вернутся домой после победы", а ротация будет возможна, когда "такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте".

Тогда Гончаренко выкрикнул в адрес Зеленского, что тому "нужно иметь совесть".

Позже депутат заявил, что абсолютно не согласен с Зеленским.

"Очень жестко поссорились с Зеленским из-за демобилизации. Зеленский <...> считает, что все должны воевать до конца. <...> Я считаю иначе. Должны быть четкие сроки службы и дальше человек должен сам решить - продолжать или нет. Я понимаю, что сейчас на Украине может быть все что угодно и я завтра могу оказаться под санкциями или под арестом. Но молчать не буду", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая 2024 года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, при этом власти Украины отказались включать в законодательство пункты о демобилизации и ротации военнослужащих.