Ведомство инициировало расследование в отношении лидера крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы по подозрению в нанесении оскорбления вице-канцлеру страны

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер обратился в прокуратуру из-за высказываний лидера крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберта Кикля, который ранее назвал его "левацким кровопийцей". Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

По информации издания, ведомство инициировало расследование по подозрению в нанесении оскорбления, органы юстиции ходатайствуют о лишении Кикля парламентского иммунитета. Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер в ответ на запрос газеты выразил мнение, что вице-канцлер превращает органы правосудия "в инструмент, лишающий оппозицию права голоса".

Как поясняет издание, Кикль, выступая на первомайской демонстрации в австрийском Линце, назвал Баблера "левацким кровопийцей", а также допустил ряд критических высказываний в адрес правящей коалиции.

Текущий кабмин республики, состоящий из представителей Австрийской народной партии (АНП), Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и партии "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS), был сформирован лишь спустя почти 5 месяцев после парламентских выборов, на которых впервые в истории страны одержала победу выступающая против антироссийских санкций и поддержки Украины консервативная АПС. Первые две коалиционные конфигурации (сначала - между АНП, СДПА и NEOS, затем - между АПС и АНП) не сложились. После провала переговоров АПС обвинила народную партию в их намеренном срыве под влиянием Берлина.