Пока идет согласование, Ольга Стефанишина будет работать в должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киев предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министра юстиции, на должность посла в США, идет согласование. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он добавил, что, пока идет согласование, Стефанишина будет работать в должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

Ранее ожидалось, что послом в Соединенных Штатах будет назначен министр обороны уходящего правительства Рустем Умеров. По данным украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако утром депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. По информации Железняка, теперь Умеров, скорее всего, перейдет на должность секретаря или замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Офис Зеленского инициировал смену премьер-министра и реорганизацию кабинета министров. Ряд оппозиционных депутатов Верховной рады уже назвали этот процесс "перестановкой кроватей". 16 июля Рада одобрила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля, что по закону влечет за собой отставку всего правительства. 17 числа парламент утвердил новым главой кабмина бывшую первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко. Ожидается, что Шмыгаль станет новым министром обороны. Зеленский уже внес в Раду его кандидатуру.

Ранее ожидалось, что Стефанишина, которая курировала вопросы евроинтеграции, отправится послом в ЕС. В начале июня она оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.