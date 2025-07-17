Ему также инкриминируют порчу флага ЕС, разгром ЛГБТ-выставки, а также антисемитские высказывания на теледебетах кандидатов в президенты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор и глава польского Минюста Адам Боднар попросил председателя Европарламента Роберту Метцолу лишить иммунитета ультраправого евродепутата и экс-кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна в связи с его преследованием в стране за хулиганство и антисемитские высказывания.

"Генеральный прокурор Адам Боднар сегодня направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос на получение согласия на привлечение к уголовной ответственности евродепутата Гжегожа Брауна", - говорится в заявлении пресс-службы генпрокурора, опубликованном на сайте Национальной прокуратуры республики. Среди преступлений, которые инкриминируются Брауну, - снятие с балкона мэрии города Бяла-Подляска украинского флага, порча флага ЕС в здании министерства промышленности в Катовицах, разгром ЛГБТ-выставки (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Сейме (нижней палате польского парламента), а также антисемитские высказывания на теледебетах кандидатов в президенты Польши.

В начале мая Европарламент уже лишал Брауна неприкосновенности в связи с расследованием в Польше инцидента с гашением ультраправым политиком ханукальных свеч в здании Сейма (нижней палаты польского парламента) в декабре 2023 года.

В первом туре выборов президента Польши Браун занял 4 место, набрав 6,3% голосов избирателей.