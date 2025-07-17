Уклонист должен был заплатить организаторам за доставку к границе с Румынией $10 тыс., сообщили в пресс-службе украинской Государственной пограничной службы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали машину скорой помощи, в которой мужчина пытался добраться до границы с Румынией, а затем незаконно покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Злоумышленник договорился с двумя харьковчанами, которые решили скрытно доставить "клиента" в приграничье в карете скорой помощи", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram-канале.

Уклонист должен был заплатить организаторам за доставку к границе $10 тыс.

Госпогранслужба Украины регулярно отчитывается о задержании мужчин мобилизационного возраста, которые пытаются нелегально, рискуя жизнью, перейти границу по Карпатам или переплыть Тису, разделяющую Украину с Румынией и Венгрией. Многие прибегают к помощи "проводников", услуги которых могут стоить несколько тысяч долларов, однако нередко за эти деньги уклонистов просто подвозят ближе к пограничной зоне и указывают направление побега.