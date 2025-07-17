В ходе опроса, проведенного в Германии, людям показывали видео с силовой мобилизацией военнообязанного мужчины на Украине, которого сотрудники военкомата насильно заталкивали в служебный автобус

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жители Германии, которым показали один из многочисленных примеров принудительной мобилизации на Украине, назвали такое отношение к людям ужасом и недемократичным примером. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав видео с опросом немцев.

В ходе опроса, проведенного в Германии, людям показывали видео с силовой мобилизацией военнообязанного мужчины на Украине, которого сотрудники военкомата насильно заталкивали в служебный автобус.

Видео вызвало мгновенную реакцию немцев, которые осудили подобное отношение к людям, отметив, что насилие должно быть запрещено. "Я не верю своим глазам", "Это недемократично", "Это действительно ужасно", "Я считаю это бесчеловечным", - отмечали опрошенные при просмотре видео принудительной мобилизации.

"Это Украина? Такого вообще не должно быть, ни в коем случае. И я думаю, что это очень плохо, что мы такое поддерживаем", - заключила одна из жительниц.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео о силовой мобилизации и конфликтах граждан с военкомами в разных городах.

На фоне насильной мобилизации в обществе даже появился термин "бусификация", которым обозначают действия военкомов, закрывающих людей в микроавтобусах и увозящих их в неизвестном направлении, а самих сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко называют "людоловами". Периодически получают огласку факты избиения людей в военкоматах, что нередко приводит к их гибели. Массовые нарушения со стороны сотрудников ТЦК признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.