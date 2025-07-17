Журнал Valeurs Actuelles ранее сообщил, что после начала бесконтрольного импорта сахара с Украины в 2022 году закрылись 20 сахарных заводов, 6 из которых располагались во Франции

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз убивает Францию и ее сельское хозяйство своей политикой по ввозу украинской агропродукции. Такое мнение на своей странице в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"ЕС убивает Францию в пользу Украины Зеленского, - отметил он. - В то время как ЕС широко открывает двери для украинского сахара, произведенного с использованием пестицидов, запрещенных в Евросоюзе, наши сахарные заводы прекращают работу, а доходы падают".

Ранее журнал Valeurs Actuelles сообщил, что после начала бесконтрольного импорта сахара с Украины в 2022 году закрылись 20 сахарных заводов, 6 из которых располагались во Франции.

В июне 2022 года Еврокомиссия предоставила Украине свободный доступ на сельскохозяйственные рынки ЕС, отменив ввозные пошлины, но протесты фермеров в странах сообщества заставили сократить эту поддержку. Протестующие утверждают, что импорт дешевых продуктов дезорганизовал аграрный сектор ЕС.