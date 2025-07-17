Владимир Зеленский заявил, что стороны "рассматривают "мегасделку"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку по обмену технологиями в области беспилотников.

В интервью газете The New York Post, он заявил, что стороны "рассматривают "мегасделку", в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Америки ряд вооружений". "Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале", - сказал Зеленский. Как поясняет газета со ссылкой на экспертов, "американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от тех типов устройств, которые производят противники".

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. После этого состоялся его телефонный разговор с Зеленским.