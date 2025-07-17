Ральф Боссхард добавил, что после обмена ударами между Ираном и Израилем в экспертном сообществе возникли "определенные сомнения в эффективности Patriot и других систем противовоздушной обороны"

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Дополнительные поставки Киеву систем Patriot, недавно анонсированные американским руководством, не смогут изменить или даже стабилизировать ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий на Украине. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

В частности, эксперт считает сомнительным, что дополнительные Patriot смогут стабилизировать ситуацию на Украине. "Их хватит для защиты самых важных объектов, но полностью изменить ситуацию они точно не смогут", - подчеркнул он. Военный добавил, что после обмена ударами между Ираном и Израилем в экспертном сообществе возникли "определенные сомнения в эффективности Patriot и других систем противовоздушной обороны".

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot.