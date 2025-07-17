Белый дом проверит, почему ремонт зданий ФРС подорожал до $2,5 млрд

Показатели выросли на $700 млн, это на 30% выше первоначальной сметы, указал директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена проверить, почему проект по ремонту зданий Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) подорожал на $700 млн, до $2,5 млрд. Об этом заявил журналистам директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут.

"Мы хотим выяснить, что происходит. Очевидно, что превышение сметы вызывает серьезную озабоченность, и мы не считаем, что одной проверки генерального инспектора будет достаточно. Поэтому мы хотим встретиться с лицами, отвечающими за этот проект, получить от них информацию и выяснить, на каком этапе мы находимся", - сказал он.

При этом Воут отверг предположение, что такая проверка имеет политическую подоплеку на фоне конфликта между Трампом и главой ФРС Джеромом Пауэллом и может послужить предлогом для того, чтобы попытаться снять последнего с занимаемой должности.

"Нет, просто президент - строитель (до политической карьеры Трамп построил свое состояние в строительном бизнесе - прим. ТАСС). Его беспокоит такое превышение бюджета. Ведь речь идет не о превышении сметы для обычного здания", - указал Воут. "И мы хотим знать, почему так произошло, хотим получить ответы и внести ясность", - добавил он.

Проект по ремонту двух зданий ФРС в Вашингтоне был утвержден в 2017 году. В настоящее время его стоимость оценивается в $2,5 млрд, что на 30% выше первоначальной сметы.

Ранее Воут указывал, что проект предусматривает создание садов на крышах, отделку из мрамора, а также отдельные лифты для VIP-персон. По его словам, стоимость ремонта составляет $1 923 на каждый квадратный метр площади зданий ФРС, что в два раза выше среднего показателя для ремонтных работ в любом из других исторических зданий федерального правительства США.