Сообщения Госдепартамента по итогам выборов должны ограничиваться поздравлением победителя и в них надо избегать любых суждений о процессе голосования, говорится в документе ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Госдепартамент вводит ограничения на публичные оценки иностранных выборов, отказываясь от практики, использовавшейся в течение десятилетий для продвижения демократических стандартов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю директиву ведомства.

Согласно меморандуму, подписанному госсекретарем Марко Рубио, США будут воздерживаться от комментариев о легитимности, честности и демократическом характере выборов в других странах, если только "на то не будет четкой и убедительной внешнеполитической необходимости". В документе подчеркивается, что такое решение связано с акцентом администрации президента США Дональда Трампа на принципе национального суверенитета.

Сообщения Госдепартамента по итогам выборов должны ограничиваться поздравлением победителя и в них надо избегать любых суждений о процессе голосования, говорится в документе.

Газета напоминает, что Трамп ранее заявил об отказе США от навязывания другим странам методов государственного управления, назвав прежнюю политику "губительной интервенцией".