Белый дом отверг данные об уничтожении лишь одного ядерного объекта Ирана

Операция Midnight Hammer привела к полному уничтожению иранских ядерных возможностей, указала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Белый дом отверг информацию телеканала NBC News о том, что в результате ударов США 22 июня был разрушен лишь один иранский объект по обогащению урана.

"Как заявлял президент [США Дональд Трамп] и подтвердили эксперты, операция Midnight Hammer ("Полуночный молот") привела к полному уничтожению иранских ядерных возможностей", - приводит агентство Reuters слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Телеканал NBC News ранее сообщил со ссылкой на источники, что только один из трех иранских объектов по обогащению урана, подвергшихся ударам США в июне, был почти полностью разрушен. По утверждению источников телеканала, два других объекта пострадали значительно меньше и могут быть восстановлены до уровня, позволяющего возобновить работы по обогащению урана в ближайшие несколько месяцев, если Тегеран примет соответствующее решение.

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.