Депутат Рады Дмитрук: в Одессу перебросят сотрудников ТЦК с запада Украины

Это необходимо для усиления мобилизации, указал депутат Верховной рады

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около сотни сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с запада Украины прибудут в Одессу, чтобы усилить мобилизацию и пресечь сопротивление местных жителей. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"С понедельника в Одессу направляют дополнительно около сотни сотрудников ТЦК из западных областей. Причина проста: набор там почти остановился. Люди дают отпор. Женщины, молодежь начали объединяться и сопротивляться", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат также опубликовал видео нового скандала вокруг ТЦК в Одессе. Женщина пыталась защитить мужчину, которого сотрудники военкомата силой затащили в свой микроавтобус. Однако автобус ТЦК начал движение, протащил женщину по асфальту и ударил ее о припаркованную машину.

11 июля на территории одесского военкомата произошли взрывы. Тогда Дмитрук сообщал, что работники этого ТЦК ежедневно пытали и избивали людей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.