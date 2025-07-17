Как пишет телеканал Fox News Digital, благодаря новой модели президента США Дональда Трампа "Европа платит, оружие поступает, а сопротивление ослабевает"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс полностью поддерживает президента Дональда Трампа в том, чтобы освободить американских налогоплательщиков от предоставления помощи Украине. Об этом телеканалу Fox News Digital заявил представитель Вэнса.

"Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине", - сказал представитель Вэнса телеканалу.

Он отметил, что Вашингтон не собирается оплачивать оружие для Киева, так как Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, поставил интересы страны на первое место. Теперь необходимость оплаты легла на их европейских союзников.

Как пишет телеканал, благодаря новой модели Трампа "Европа платит, оружие поступает, а сопротивление ослабевает".

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.