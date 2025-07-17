Трамп не готов рекомендовать назначение спецпрокурора по делу Эпштейна

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась пояснить, как американский лидер отреагировал на недавний призыв своего однопартийца, спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона предать гласности все данные из дела финансиста

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не готов рекомендовать назначение спецпрокурора по делу крупного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Идея была предложена кем-то в прессе президенту. Президент не рекомендовал бы назначать спецпрокурора по делу Эпштейна. Он придерживается такого мнения", - заявила она на регулярном брифинге для журналистов. "А что касается министра юстиции - генерального прокурора [США Пэм Бонди], то я не уверена", - уточнила Ливитт.

При этом она отпояснить, как республиканец Трамп отреагировал на недавний призыв своего однопартийца, спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона предать гласности все данные из дела Эпштейна. "Я не буду обсуждать частные разговоры президента со спикером Палаты представителей", - подчеркнула представитель Белого дома. Как она в связи с этим напомнила, Трамп на днях публично подтвердил, что не возражает против публикации дополнительной достоверной информации из дела Эпштейна. С точки зрения главы американской администрации, если у Министерства юстиции - генеральной прокуратуры США, а также Федерального бюро расследований есть еще "достоверные улики, касающиеся преступлений Джеффри Эпштейна", то их следует обнародовать, заверила Ливитт.

Трамп, который был лично знаком с Эпштейном, утверждал 15 июля, что материалы по этому делу были подделаны 44-м и 46-м президентами США, демократами Бараком Обамой и Джо Байденом, а также Джеймсом Коми в бытность последнего директором ФБР.

6 июля портал Axios проинформировал, что министерство юстиции и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов и каких-либо подтверждений версии его убийства. Ливитт заявила, что списка клиентов, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Министр затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. Между тем Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Недовольство сторонников президента

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования у значительной части сторонников нынешнего президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу администрации США обнародовать все материалы по делу Эпштейна. Согласно публикациям в американской печати, заместитель директора ФБР Дэн Бонджино разругался с Бонди и пригрозил уволиться в связи с ее отказом от дальнейшего обнародования данных из дела Эпштейна.

Бонди во вторник отказалась комментировать эти вопросы. Сторонники Трампа из движения MAGA сейчас требуют отставки Бонди, однако ее действия защищает президент. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.