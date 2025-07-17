Иерусалимская православная церковь осудила удар по католическому храму в Газе

По данным ИПЦ, на момент удара на территории церкви Святого Семейства нашли кров около 600 перемещенных лиц, среди которых множество детей и 54 человека с особыми потребностями

ИЕРУСАЛИМ, 17 июля. /ТАСС/. Иерусалимская православная церковь (ИПЦ) выразила "глубочайшее осуждение и возмущение" в связи с израильским ударом по единственному католическому храму в секторе Газа, в результате которого погибли три человека и еще девять получили ранения.

"Этот удар привел к серьезному ущербу и жертвам на территории прихода, поставив под угрозу жизни невинных людей, в особенности имеющих особые потребности, и перемещенных лиц, ищущих безопасного убежища под кровом церкви", - говорится в заявлении ИПЦ.

По ее данным, на момент удара на территории церкви Святого Семейства нашли кров около 600 перемещенных лиц, среди которых множество детей и 54 человека с особыми потребностями. По оценке ИПЦ, случившееся там "является вопиющим оскорблением человеческого достоинства и грубым нарушением святости жизни и святости религиозных мест, которые должны обеспечивать безопасное убежище во время войны".

"В этот критический момент Патриархия [ИПЦ] подчеркивает, что церкви являются духовными и гуманитарными маяками, которые служат всем без исключения. Она также призывает международное сообщество и учреждения Организации Объединенных Наций безотлагательно обеспечить защиту религиозных учреждений и гуманитарных центров в секторе Газа и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, криминализирующего нападения на мирных жителей и места отправления культа", - заявили в церкви.

Ранее Латинская патриархия Иерусалима (митрополия Римско-католической церкви) сообщила, что ее единственный приход в секторе Газа пострадал после удара израильской армии, три человека погибли, девять ранены, среди них один человек в критическом состоянии, двое - в тяжелом. В числе пострадавших приходской священник, получивший легкие травмы.

Власти Израиля ранее выразили сожаление в связи с повреждением церкви и пообещали расследовать обстоятельства случившегося и придать полученную информацию гласности. По версии израильской стороны, военные не наносят целенаправленных ударов по религиозным сооружениям в Газе.