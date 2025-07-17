Решение о частичной эвакуации было принято в июне из-за возросших рисков безопасности в регионе на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио разрешил возвращение в Ирак сотрудников американских диппредставительств. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь Рубио принял решение о прекращении статуса санкционированного выезда американских миссий в Ираке, включая сотрудников посольства США в Багдаде и генконсульства в Эрбиле. Временно перемещенные за пределы Ирака сотрудники постепенно будут возвращаться обратно", - сказала она.

Решение о частичной эвакуации американских дипломатов из Ирака было принято в июне из-за возросших рисков безопасности в регионе на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.