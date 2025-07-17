Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия, указал премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием "случайного снаряда" в церковь Святого Семейства в Газе. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль глубоко сожалеет о том, что случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе.

"Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия", - заявил глава израильского кабмина. "Мы (Израиль - прим. ТАСС) разделяем горе семей и верующих и благодарны Папе Римскому Льву XIV за слова утешения", - добавил Нетаньяху.

Премьер заверил, что "Израиль расследует инцидент" и "по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест", добавил он. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. В ведомстве подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.

До этого сообщалось о двух погибших и шести раненых.