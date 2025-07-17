Это стало известно по итогам предварительного расследования, указали в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выяснила в ходе предварительного расследования, что осколки снаряда попали в церковь Святого Семейства в Газе по ошибке. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По итогам предварительного расследования, проведенного после сообщений о пострадавших в церкви в городе Газа, выяснилось, что осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в церковь по ошибке. Причины инцидента выясняются", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Армия обороны Израиля наносит удары исключительно по военным целям и прилагает все возможные усилия для минимизации ущерба гражданскому населению и религиозным сооружениям, а также сожалеет о любом непреднамеренном ущербе, причиненном им".

Ранее сожаления в связи с инцидентом выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа в общей сложности стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. В ведомстве подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.