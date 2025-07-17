Премьер-министр Израиля назвал атаку ошибкой, сообщил журналист портала Барак Равид

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием объяснить обстоятельства, при которых осколки снаряда попали по католической церкви Святого Семейства в Газе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

"Трамп был расстроен, когда узнал об атаке на церковь. Он спросил у своей команды, зачем Израиль так поступил, и захотел немедленно связаться с Нетаньяху по телефону", - написал Равид на своей странице в X.

В ходе разговора, уточняет журналист, глава американской администрации попросил израильского премьера пояснить случившееся, и он назвал это ошибкой. По словам источников Равида, "Трамп потребовал от Нетаньяху, чтобы тот опубликовал заявление по этому поводу", что вскоре и произошло.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что осколки снаряда попали в церковь по ошибке. Премьер Израиля выразил сожаление в связи с инцидентом.

Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа в общей сложности стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. В ведомстве подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.