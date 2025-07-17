По словам генсека ООН, из шести инициатив по укреплению доверия, согласованных в марте, реализованы уже четыре

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о достижении прогресса на переговорах по кипрскому урегулированию и договоренностях по ряду инициатив между лидерами греческой и турецкой общин Кипра.

"С самого начала моего мандата я был привержен обеспечению безопасности и благополучия киприотов: греко-киприотов и турок-киприотов. Сегодняшние обсуждения вновь были конструктивными", - отметил Гутерриш по итогам второй в этом году встречи в расширенном формате по урегулированию кипрской проблемы, прошедшей в четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, из шести инициатив по укреплению доверия, согласованных в марте, реализованы уже четыре. В их числе - создание технического комитета по вопросам молодежи, инициативы в области экологии и изменения климата, восстановление кладбищ, а также согласование вопроса по закрытию шахт. Обсуждение оставшихся двух инициатив - открытия четырех пропускных пунктов и использования солнечной энергии в буферной зоне - продолжится.

Гутерриш также сообщил о достигнутых соглашениях по созданию консультативного органа для участия гражданского общества, обмену культурными артефактами, мониторингу качества воздуха и борьбе с микропластиком. "Важно как можно скорее реализовать все эти инициативы на благо всех киприотов", - подчеркнул он.

Глава ООН уточнил, что очередная встреча лидеров Кипра состоится в рамках сессии высокого уровня, а также ожидается новая неформальная встреча в текущем формате до конца года.

Встреча в штаб-квартире ООН прошла в формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности - Великобритании, Греции и Турции, а также генсека ООН.

Кипрское урегулирование

Проводившиеся под эгидой ООН переговоры по решению кипрской проблемы были прерваны в 2017 году после провального саммита в Кран-Монтане, где стороны в лице тогдашних президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи были чрезвычайно близки к тому, чтобы достичь урегулирования, но в последний момент политическая сделка сорвалась.

Безрезультатным оказался и саммит 2021 года в Женеве с участием того же Анастасиадиса и уже нового лидера турко-кипрской общины Эрсина Татара.

Расширенная встреча по Кипру в марте нынешнего года, в которой участвовали президент Кипра Никос Христодулидис и Татар, принесла некоторые позитивные итоги в виде согласования сторонами мер по укреплению межобщинного доверия, по которым оба лидера должны были договориться до проведения июльского, то есть нынешнего, саммита. Однако серия встреч глав двух общин острова привела к тому, что из шести намеченных мер они договорились только по четырем, а две, включая главную - об открытии новых пунктов перехода через буферную зону острова - так и остались нерешенными.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована так называемая Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.