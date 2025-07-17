США внесли "Фронт сопротивления" в список террористических организаций

Объединение представляет собой диверсионное крыло базирующейся в Пакистане радикальной группировки "Лашкар-э-Тайба"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США внесли в список террористических организаций группировку "Фронт сопротивления" - диверсионное крыло базирующейся в Пакистане радикальной группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, "Фронт сопротивления" ранее "взял на себя ответственность за совершенную 22 апреля атаку в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир - прим. ТАСС)", а также "за ряд атак против сил безопасности Индии, в том числе в 2024 году". По версии Госдепартамента, включение группировки в список террористических организаций направлено на "защиту интересов США в сфере национальной безопасности, противодействие терроризму, а также <...> привлечение к ответственности за атаку в Пахалгаме".

В мае власти Индии обратились к ООН с просьбой включить "Фронт сопротивления" в список террористических организаций.

22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской Межведомственной разведки. В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.