Временный президент Сирии обвинил незаконные формирования в нарушении перемирия

Группировки совершили "ужасающие преступления" против мирного населения, заявил Ахмед аш-Шараа

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил "незаконные вооруженные формирования" в нарушении перемирия в южной провинции Эс-Сувейда. Соответствующее заявление канцелярии сирийского лидера распространило агентство SANA.

"16 июля руководство страны приняло решение об отводе войск из Эс-Сувейды, поскольку ему были даны гарантии в том, что незаконные вооруженные формирования не станут атаковать мирных граждан. Однако после отхода сирийских военных данные группировки совершили ужасающие преступления против гражданского населения, что является очевидным нарушением достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Аш-Шараа добавил, что призывает "все стороны к спокойствию и сдержанности", и пообещал "привлечь к ответственности всех лиц, причастных к совершению правонарушений, вне зависимости от их этнической принадлежности". Он также предостерег израильское руководство от вмешательства во внутренние дела Сирии, подчеркнув, что действия еврейского государства "лишь усугубляют и осложняют ситуацию в регионе".

17 июля SANA выступило с утверждением, что незаконные вооруженные формирования совершили массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев в сирийском городе Эс-Сувейда после того, как его покинули правительственные войска. Газета Al Watan утверждала, что за беспорядками в Эс-Сувейде якобы стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который выступает за сближение с Израилем и призывал к неповиновению властям в Дамаске.

Кризис в Эс-Сувейде

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и друзскими отрядами самообороны. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Вечером 16 июля Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных сил из города Эс-Сувейда в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня. Как указывалось в заявлении, "войска покидают Эс-Сувейду после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы". Духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбуа, в отличие от Хикмета аль-Хаджари, приветствовал соглашение о полном прекращении военных действий,

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.