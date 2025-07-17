На мероприятии представят различные новые оружейные системы и технику, сообщил пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Китай пригласит на предстоящий 3 сентября военный парад в Пекине иностранных гостей, в том числе из Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Иностранные гости, включая некоторых из США, будут приглашены наблюдать за парадом 3 сентября", - сказал он на состоявшейся 17 июля встрече с журналистами, участие в которой принял корреспондент ТАСС.

Лю Пэнъюй, являющийся советником-посланником посольства, также подтвердил, что на параде будут продемонстрированы различные новые системы оружия и военной техники. "Вся техника, которая будет представлена, произведена внутри страны и стоит на вооружении. Включая новое поколение конвенциональных вооружений и передовых систем, таких как беспилотные платформы, технологии подводной войны, средства радиоэлектронной борьбы и борьбы в киберпространстве, а также гиперзвуковые вооружения", - отметил дипломат. Он уточнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит как на параде, так и на последующим торжественном приеме.

Комментируя первую личную встречу министра иностранных дел КНР Ван И и госсекретаря США Марко Рубио 11 июля в Куала-Лумпуре на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Лю Пэнъюй заявил, что "общий приоритет" Пекина и Вашингтона заключается в том, чтобы "превратить важные взаимопонимания" между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, "в практические политические действия". Переговоры Ван И и Марко Рубио "проложили путь к дальнейшим обменам и диалогам высокого уровня", подчеркнул пресс-секретарь. Он напомнил, что обе стороны оценили встречу глав внешнеполитических ведомств, прошедшую в столице Малайзии, как "позитивную, прагматичную и конструктивную".

"Стороны условились укреплять контакты, предотвращать недопонимания, держать под контролем разногласия и расширять сотрудничество на следующем этапе обменов", - сказал советник-посланник. По его словам, Китай намерен действовать, отталкиваясь от "результатов встречи" в Куала-Лумпуре, чтобы "продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие двусторонних отношений". "Надеемся, что и американская сторона будет двигаться в таком же направлении", - добавил он.

Военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоится 3 сентября в Пекине. Он пройдет на центральной столичной площади Тяньаньмэнь. На торжественное мероприятие приглашены действующие и бывшие лидеры стран, которые внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне, представители международных организаций, послы и военные атташе, а также другие высокопоставленные лица.