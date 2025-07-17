По словам нынешних и бывших сотрудников аппаратов генинспекторов, действия американской администрации породили атмосферу страха

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе этого года уволил или понизил в должности более 20 генеральных инспекторов и исполняющих обязанности гениспекторов, тем самым затрудняя контроль над целевым использованием средств в федеральных ведомствах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам нынешних и бывших сотрудников аппаратов генинспекторов, действия американской администрации породили атмосферу страха. Один из собеседников издания сравнил положение генеральных инспекторов с хождением по канату. С одной стороны, конгресс требует от них дальнейшего надзора за работой министерств, серьезных расследований и выявления финансовых растрат. С другой стороны, у всех есть негласное понимание, что некоторые темы, например, деятельность ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), находятся под запретом. В итоге, некоторые расследования не могут сдвинуться с места, поскольку занимающиеся ими люди опасаются негативных последствий для себя.

"Уволив этих генеральных инспекторов, президент Трамп поставил под угрозу деятельность этой службы. Это подрывает ее независимость и служит предостережением всем, кто рассматривает возможность выступить с критикой в адрес администрации Трампа", - сказал газете член комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Гэри Питерс (демократ от штата Мичиган). Только в 2024 финансовом году уволенные Трампом генеральные инспекторы выявили случаи нецелевого расходования средств на $50 млрд, указывает NYT.

Издание отмечает, что пристальное внимание приковано сейчас к начатой аппаратом генерального инспектора Пентагона проверке в связи с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. Расследование в отношении министра обороны Пита Хегсета продемонстрирует, насколько жестко генеральные инспекторы смогут действовать при Трампе.