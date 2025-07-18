До этого журналист обвинял власти США в том, что они "затыкают рот" желающим узнать правду о ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Обнародование данных из дела крупного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой, пойдет на пользу президенту США Дональду Трампу. Такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в связи с тем, что Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди опубликовать показания свидетелей по этому делу, данные перед большим жюри присяжных.

Большое жюри присяжных может направлять интересующим следователей лицам повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений. "Я пока не представляю, к чему это приведет, но <...> надеюсь, что это приведет к большему раскрытию [информации]. Это будет хорошо для всех, включая президента", - сказал Карлсон, беседуя с писателем Дэррилом Купером. Трансляция ведется на YouTube-канале журналиста.

Карлсон ранее обвинил власти США в том, что они не хотят опубликовать всю правду о деле Эпштейна и вместо этого "затыкают рот" желающим узнать ее. Он также предположил, что Эпштейн мог работать на израильскую разведывательную службу "Моссад".

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Недовольство сторонников президента

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования у значительной части сторонников нынешнего президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу администрации США обнародовать все материалы по делу Эпштейна. Согласно публикациям в американской печати, заместитель директора ФБР Дэн Бонджино разругался с Бонди и пригрозил уволиться в связи с ее отказом от дальнейшего обнародования данных из дела Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.